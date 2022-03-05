У Криму затримали активістів Еміля Емірова та Насруллу Сейдалієва

У Криму затримали активістів Еміля Емірова та Насруллу Сейдалієва

Тут активно проводяться спецоперації проти корінного кримськотатарського народу.

Активістів Еміля Емірова та Насруллу Сейдалієва затримали у Криму. Про це повідомили у Кримськотатарському ресурсному центрі.

"У той час як російський окупант руйнує все на своєму шляху, змітаючи міста бомбами, залякуючи та вбиваючи громадянське населення на материковій Україні, репресивна ковзанка в окупованому Криму не зупиняється ні на хвилину", — повідомив голова центру Ескендер Барієв.

В окупованому Криму активно проводяться спецоперації проти корінного кримськотатарського народу: обшуки, затримання, видають застереження, тривають суди.

Так, пройшли два обшуки та затримання активістів кримськотатарського національного руху:

перший – у Бахчисараї у будинку кримського татарина Еміля Емірова, якого, за словами його дружини, звинуватили у «державній зраді та зв'язках з українськими агентами». Як відомо, чоловік працював заступником начальника акціонерного товариства "Кримтелеком";

другим затриманим виявився 62-річний мешканець Новоолексіївки — кримський татарин Насрулла Сейдалієв, який був затриманий силовиками за звинуваченням у участі в «незаконному» у РФ формуванні — батальйоні ім. Номана Челебіджіхана.

Насруллу Сейдалієва затримали у Сімферополі за звинуваченням у частині 2 статті 208 КК РФ («Участь у незаконному збройному формуванні»).

Також сьогодні у так званому Верховному суді Криму відбулося два судові засідання, під час яких здійснилося обрання запобіжного заходу представникам корінного кримськотатарського народу Марлену Мустафаєву та Аметхану Абдулвапову.

"Продовжується судилище над І заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріманом Джеляловим і братами Ахтемовими Асаном та Азізом, в якому лжесвідки вже плутаються у власних показаннях", — повідомив активіст.