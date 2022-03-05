У Криму затримали активістів Еміля Емірова та Насруллу Сейдалієва

Тут активно проводяться спецоперації проти корінного кримськотатарського народу.
Активістів Еміля Емірова та Насруллу Сейдалієва затримали у Криму. Про це повідомили у Кримськотатарському ресурсному центрі.
"У той час як російський окупант руйнує все на своєму шляху, змітаючи міста бомбами, залякуючи та вбиваючи громадянське населення на материковій Україні, репресивна ковзанка в окупованому Криму не зупиняється ні на хвилину", — повідомив голова центру Ескендер Барієв.
В окупованому Криму активно проводяться спецоперації проти корінного кримськотатарського народу: обшуки, затримання, видають застереження, тривають суди.
Так, пройшли два обшуки та затримання активістів кримськотатарського національного руху:
- перший – у Бахчисараї у будинку кримського татарина Еміля Емірова, якого, за словами його дружини, звинуватили у «державній зраді та зв'язках з українськими агентами». Як відомо, чоловік працював заступником начальника акціонерного товариства "Кримтелеком";
- другим затриманим виявився 62-річний мешканець Новоолексіївки — кримський татарин Насрулла Сейдалієв, який був затриманий силовиками за звинуваченням у участі в «незаконному» у РФ формуванні — батальйоні ім. Номана Челебіджіхана.
Насруллу Сейдалієва затримали у Сімферополі за звинуваченням у частині 2 статті 208 КК РФ («Участь у незаконному збройному формуванні»).
Також сьогодні у так званому Верховному суді Криму відбулося два судові засідання, під час яких здійснилося обрання запобіжного заходу представникам корінного кримськотатарського народу Марлену Мустафаєву та Аметхану Абдулвапову.
"Продовжується судилище над І заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріманом Джеляловим і братами Ахтемовими Асаном та Азізом, в якому лжесвідки вже плутаються у власних показаннях", — повідомив активіст.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:
- особового складу – близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217,
- бойових броньованих машин – 900,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ — 42,
- кошти ППО – 11,
- літаків – 30 од. (Інформація уточнюється),
- вертольотів – 31 (інформація уточнюється),
- автомобільної техніки — 374,
- легкі швидкісні катери — 2,
- цистерн з ПММ — 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна і дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" і запроваджують санкції.
Як розпочиналася війна Росії проти України:
- Рано вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" із "захисту" Донбасу.
- Відразу ж лунали вибухи у великих містах України — Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріл українських міст і сіл триває.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України запроваджується військовий стан.
- Протягом 24 лютого внаслідок російських обстрілів загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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