У Криму знайшли тіло жінки, яка зникла після зливи

У Криму знайшли тіло жінки, яка зникла після зливи

70-річна жінка, яка загинула, раніше працювала в місцевій школі вчителем математики.

В окупованому Криму знайшли тіло жінки, яка зникла під час зливи в Бахчисарайському районі.

Про це в понеділок, 5 липня, поінформували російські РИА Новости.

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Зазначається, що тіло мешканки селища Албат виявили в селі Мале Садове. За інформацією журналістів, 70-річна жінка, яка загинула, раніше працювала в місцевій школі вчителем математики.

Повідомлялося, що в Криму новий потоп: через сильну зливу вийшла з берегів річка Бельбек. Двох жінок змило потоком води. Одна з них загинула, а друга потрапила до лікарні. Найдужче постраждали села Албат- це колишнє Куйбишеве, та Фоті Сала. Звідти довелося евакуювати півтори сотні людей. Крім того, 80 обійсть підтоплені. У Бахчисарайському районі повалені дерева, розмиті дороги. Потік води був такої сили, що зніс припарковані авто, а у садках місцевих селян опинилися холодильники з напоями, які винесло із кав'ярень.

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