У Криму зник популярний бензин: запроваджено талони "для своїх"

В окупованому Криму зник бензин марки АІ-95. На АЗС півострова вже запровадили талони на пальне "для своїх".

Про це повідомляє "Суспільне" і телеграм-канал "Крымский ветер".

На частині кримських заправок зник бензин марки АІ-95. Ця проблема з'явилася на початку серпня, розповів місцевий житель.

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"Така проблема з'явилася ще на початку місяця. На "Атані" увесь 95-ий лише по якихось талонах наливали, але водночас ми заправлялися 95-им на інших заправках", – повідомив кримчанин.

"Крымский ветер" із посиланням на працівницю однієї з АЗС на півострові повідомив, що запаси 95-го бензину не поповнювалися від кінця минулого тижня. Минулих понеділка-вівторка ситуація з пальним стала критичною: на деяких міських АЗС бензину АІ-95 узагалі не лишилося.

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Ще один співрозмовник телеграм-каналу зауважив, що в окупованому Севастополі 95-ий бензин зник у минулі середу-четвер.

"На деяких автозаправках запровадили талони на бензин "для своїх". При цьому офіційно 95-го на цих АЗС немає", – повідомив чоловік.

За даними телеграм-каналу, бензин до Криму завозять у цистернах залізничними поромами. Після вдалих українських атак окупантам вдалося відремонтували лише один такий пором, і те – найменший.

Своєю чергою російські пропагандисти запевняють, що "влада" Криму знає про проблему з пальним та нібито обіцяє "вирішити її найближчим часом".

До слова, український уряд планує підвищити податки та збори, що вплине на вартість пального та ціни на автомобілі. Наслідки нововведень водії відчують вже у вересні.

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