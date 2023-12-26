У Криму знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ" — Повітряні сили (відео)

Командувач повітряних сил подякував пілотам та всім причетним за роботу.

У Повітряних силах повідомили, що сили оборони України знищили в порту окупованої Феодосії великий десантний корабель "Новочеркаськ".

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Про це йдеться у повідомленні командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

"А флоту на Росії стає все менше! Цього разу услід за флагманом ЧФ РФ – крейсером «Москва», прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, командувач подякував пілотам повітряних сил та усім причетним за проведену філігранну роботу.

Зазначимо, що опозиційні кримські ЗМІ повідомляють, що було знищено судно, яке привезло до окупованого півострова боєприпаси з Ірану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у порту окупованої Феодосії в ніч проти 26 грудня пролунав потужний вибух, після чого зайнялась пожежа.

Крім того, ми раніше інформували, що у тимчасово окупованому Криму окупанти вербують населення за допомогою курсів операторів безпілотників.

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