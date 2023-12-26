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У Криму знищили російський корабель, зʼявився текст закону про мобілізацію: головні новини ночі 26 грудня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
3872
Час на прочитання
1 хв
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У Криму знищили російський корабель, зʼявився текст закону про мобілізацію: головні новини ночі 26 грудня 2023 року

Вибух у порту Феодосії

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • У Криму знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ" — Повітряні сили (відео) Читати далі –>
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  • Зʼявився текст законопроекту про мобілізацію та військовий облік: хто має право на відстрочку Читати далі –>
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Дата публікації
Перегляди
3872
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