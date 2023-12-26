У Криму знищили російський корабель, зʼявився текст закону про мобілізацію: головні новини ночі 26 грудня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Криму знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ" — Повітряні сили (відео) Читати далі –>
- На півдні оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики Читати далі –>
- Стало відомо, скільки біженців з України наразі перебуває у країнах Європи Читати далі –>
- Зʼявився текст законопроекту про мобілізацію та військовий облік: хто має право на відстрочку Читати далі –>
- В окупованому Криму загарбники перекрили міст через Керченську протоку Читати далі –>
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