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У Криму знову "бавовна": вибухи пролунали поблизу тимчасово окупованого Сімферополя

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
4402
Час на прочитання
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У Криму знову "бавовна": вибухи пролунали поблизу тимчасово окупованого Сімферополя

Фото: Associated Press

У тимчасово окупованому Криму знову неспокійно. Там знову пролунали вибухи поблизу Сімферополя.

У суботу, 4 березня, в тимчасово окупованому районі Сімферополя пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

За інформацією місцевих, на підльоті до смт Гвардійське Сімферопольського району спрацювало ППО окупантів. Там нібито збили безпілотник.

Нагадаємо, в Євпаторії російські окупанти по всьому узбережжю почали рити окопи. Місцеві мешканці нарікають на те, що сезон відпочинку, який наближається, військові РФ зривають.

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Дата публікації
Перегляди
4402
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