У Криму знову гаряче: "морські малюки" атакували Чорноморський флот РФ – огляд свіжих подій

Нова спецоперація СБУ у Криму поставила на вуха всіх. Гауляйтер намагався відхреститися від атаки, однак вийшло лише гірше. Тим часом Україна готує для росіян на тимчасово-окупованому півострові нові сюрпризи.

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"Гори-гори ясно, щоби не погасло"

У росіян знову трапилася біда, але нам зовсім не шкода. СБУ попереджала, що спокійне життя в Криму для росіян скінчилось, СБУ слово тримає.

На відео результат роботи СБУ спільно з військово-морськими силами - палає російський "Буян-М". Цей корабель випускав "калібри" по Україні. Місцеві телеграм-канали повідомляють, вибух був таким потужним, що люди почули його в центрі Севастополя, спрацювали навіть сигналізації автомобілів.

Окрім цього, кілька днів тому було атаковано і корабель "Павел Державін" і автори усіх підривів - СБУ та ВМС України. Хоча напередодні так звані місцеві ЗМІ та телеграм-канали писали, що корабель міг підірватися на міні. Деталей спецоперації поки ж не розкривають, але один з учасників спецоперації інкогніто додає, що обидва судна були уражені "Морськими малюками" з експериментальним озброєнням.

"Після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити наше ноу-хау. Не пощастило підводному човну "Алроса", який поки що зумів втекти від наших розробок. Носій крилатих ракет "Буян" повторити "подвиг" "Алроси" не зміг, тому був уражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням "Морських малюків". СБУ попереджає росіян – не треба ходити українськими водами, якщо хочете зберегти хоч якісь залишки свого флоту".

В СБУ попереджали

Нагадаємо, влітку СБУ попереджала про те, що в розробці має кілька спецоперацій й обіцяла - росіянам у Криму буде не солодко. Сказано - зроблено і, найімовірніше, це лише розігрів. До речі, про знищений кілька днів тому корабель "Павел Державін". Під час повномасштабної війни в Україні у червні 2022 року корабель "підсилив своє озброєння встановленим на ЗПС зенітним ракетним комплексом "Тор-М2КМ". І його ліквідація для окупантів дуже болюча, адже загалом таких корветів на воді вони мали всього чотири - "Василь Биков", "Дмитро Рогачов", "Сергій Котов" ну і власне "Павло Державін".

За цю атаку перед людьми намагався якось відбрехатися гауляйтер Развожаєв, але вийшло поганенько. Бо тоді ж що це виходить: було тренування й вгатили по "своїх же"? Було б звісно добре, аби вони один одного перебили, але цього разу їм допомогли.

Минулого разу "морський малюк” дав прикурити росіянам наприкінці серпня. Під час цієї атаки на Кримський міст дронам СБУ вдалося уразити десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер SIG. Тоді у росіян горіло добре, бо ж поремонтувати цю штуку мало того, що просто ну мега дорого, то ще й нема де. Тож на відновлення можуть піти роки.

Попереду цікаві сюрпризи

Над розробкою морських малюків почали працювати відразу після початку повномасштабного вторгнення. До яких ще атак можуть бути вони причетні, про які раніше не говорилося, ми дізнаємося з часом. Але і це не всі сюрпризи.

Антикризовий радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що в України є розробки власних ракет з дальністю 750-1000 кілометрів. Він зазначає, що Сили оборони України успішно керують дронами дальнього радіуса дії, за допомогою яких вдавалося завдавати ударів по ворожих об'єктах навіть у Підмосков'ї. Однак для того, щоб досягти повного паритету в ударному озброєнні з агресором, нашим військовим потрібні й інші зразки зброї.

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