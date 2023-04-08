У Криму знову гучно: у Феодосії пролунали потужні вибухи

У Феодосії на тимчасово окупованому кримському півострові пролунали вибухи.

У суботу, 8 квітня, у тимчасово захопленому Криму пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляють місцеві у Telegram-каналах.

За їхньою інформацією, "бавовна" пролунала о 10:59. Місцеві кажуть, було чутно два сильні вибухи, спрацювали сигналізації у машин.

Своєю чергою, так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов заявляє про збиття ракети, "запущеної з боку України". За його словами, "ціль" збили у Радянському районі над селом Урожайне. Інформації про постраждалих чи руйнування наразі немає.

Нагадаємо, російські війська за останній місяць вивели танки, артилерію та іншу техніку з баз на півночі тимчасово окупованого Криму. Про це свідчать супутникові знімки.

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