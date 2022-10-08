У Криму зупиняють фури, які їдуть у напрямку Кримського мосту

Автомобілі зупиняються на стоянках та АЗС

Працівники Державної інспекції безпеки дорожнього руху зупиняють вантажівки, що їдуть із анексованого Криму у напрямку Кримського мосту.

Про це повідомляють російські ЗМП з посиланням на водіїв.

Зазначається, що фури поки не пропускають. Автомобілі зупиняються на стоянках та АЗС. За словами водія, наразі немає інформацї, як виїхати за межі Криму.

До слова, російський антитерористичний комітет повідомив, що на Кримському мосту вибухнув вантажний втомобіль. Фура могла виїхати Краснодара. Під час перевірки транспортного засобу не виявили підозрілих предметів, але за кілька хвилин вантажівка підірвалась під час руху.

"Вибух" на Кримському мосту

Вранці 8 жовтня на Кримському мосту сталася пожежа. Російські окупанти спочатку повідомили, що зайнялася цистерна з паливом на потязі.

Згодом у Москві поінформували, що стався вибуху, який і призвів до пожежі. Зазначається, що стався підрив вантажного автомобіля. Спікер Держради Криму Володимир Константинов звинуватив в інциденті "українських вандалів".

Згодом президент-диктатор Володимир Путін відреагував на вибух і доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію.

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