Для "м'якого" приземлення накидала подушки: у Кривому Розі 10-річна дівчинка намагалася стрибнути з балкона 4 поверху

Таким чином дитина хотіла вибратися з квартири, щоб піти погуляти.
У Кривому Розі 10-річна дівчинка вирішила будь-що піти гуляти. Задля цього вона мала намір стрибнути з балкона багатоповерхівки.
Про це повідомляє Репортер. Кривий Ріг.
У Кривому Розі вчора, 27 жовтня, на вулиці Героїв АТО 10-річна дівчинка хотіла зістрибнути з балкона 4-го поверху, щоб піти гуляти. Для "м'якого" приземлення вона накидала під балконом подушки та ковдри.
Намагання дівчинки помітили очевидці і викликали патрульних.
Вони умовили "винахідливу" дитину піти з балкона і поговорити біля дверей квартири. До розмови поліцейські також запросили 29-річну маму дівчинки: жінку викликали додому телефоном, вона й відчинила двері квартири.
З мамою дівчинки та нею самою провели профілактичну бесіду.
Нагадаємо, що у Броварах на Київщині з вікна балкона 9-го поверху випала дівчина і загинула.