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У Кривому Розі - 13 постраждалих унаслідок удару ворожої балістики

У Кривому Розі - 13 постраждалих унаслідок удару ворожої балістики

Триває рятувально-пошукова операція / Фото: ТСН.ua

Ворог обстріляв місто з балістики.

Станом на зараз - 13 постраждалих. Одна людина в операційній.

Про це заявив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у повідомленні у соціальних мережах. 

Працюють усі комунальні, оперативні та медичні служби.

До уваги мешканців постраждалих будинків – штаб допомоги людям розгортається у Довгинцівському виконкомі за адресою Дніпровське шосе 11, туди вже везуть будматеріали - плівку, ОСБ та інше.

Найближчий пункт незламності - ЗОШ №109 за адресою вул. Ярослава Мудрого 83.

Аварійно-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, раніше російські окупанти вдарили кількома "Шахедами" по Кривому Рогу. Зафіксовано влучання у трьох місцях, зокрема – у дах п'ятиповерхівки.

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