У Кривому Розі - 13 постраждалих унаслідок удару ворожої балістики

Ворог обстріляв місто з балістики.
Станом на зараз - 13 постраждалих. Одна людина в операційній.
Про це заявив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у повідомленні у соціальних мережах.
Працюють усі комунальні, оперативні та медичні служби.
До уваги мешканців постраждалих будинків – штаб допомоги людям розгортається у Довгинцівському виконкомі за адресою Дніпровське шосе 11, туди вже везуть будматеріали - плівку, ОСБ та інше.
Найближчий пункт незламності - ЗОШ №109 за адресою вул. Ярослава Мудрого 83.
Аварійно-рятувальна операція триває.
Нагадаємо, раніше російські окупанти вдарили кількома "Шахедами" по Кривому Рогу. Зафіксовано влучання у трьох місцях, зокрема – у дах п'ятиповерхівки.
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