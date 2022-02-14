У Кривому Розі 13-річний хлопець випав з 5 поверху і залишився живий

У Кривому Розі 13-річний хлопець випав з 5 поверху і залишився живий

Хлопчик вийшов покурити на балкон і впав з висоти.

У Кривому Розі до лікарні доправили 13-річного підлітка, який впав з балкона 5 поверху.

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Про це повідомляють "Свои".

Інцидент стався сьогодні, 14 лютого, вночі на вулиці Степана Тільги у Кривому Розі. 13-річний хлопчик випав із п'ятого поверху. Постраждалого екстрено доправили до дитячого відділення 16 лікарні.

Попередньо підліток разом зі старшою сестрою були удома самі, поки мати перебувала на роботі. Хлопчик нібито вийшов на балкон покурити, його застукала 17-річна сестра, і він упав.

У підлітка діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, абої грудної клітки та спини. Він у свідомості. За словами медиків, серйзних загроз його життю немає.

Нагадаємо, що у Тернополі 54-річний чоловік вчинив самогубство, вистрибнувши із вікна багатоповерхівки. Також у грудях чоловіка стирчав ніж.

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