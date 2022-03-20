У Кривому Розі 18-річні шахраї наживалися на жінках та дітях, які хотіли виїхати до Польщі: як діяла схема

У Кривому Розі 18-річні шахраї наживалися на жінках та дітях, які хотіли виїхати до Польщі: як діяла схема

З пасажирів вони брали передоплату у розмірі тисячі гривень, після чого переставали виходити на зв'язок.

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили шахраїв, які брали гроші за перевезення українців до Польщі, після чого зникали.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, шахрайську схему організували двоє 18-річних мешканців Кривого Рогу. Вони публікували в інтернеті оголошення про перевезення людей на Західну Україну чи в Польщу.

З пасажирів вони брали передоплату у розмірі тисячі гривень, після чого переставали виходити на зв'язок. Серед потерпілих, кажуть у поліції, жінки із дітьми.

“Оплату фігуранти отримували на банківську картку спільника, який виконував функцію дропа (знімав та здійснював переказ коштів, здобутих шахрайським шляхом) та отримував відсоток від кожної проведеної транзакції. Правоохоронці вилучили у зловмисників мобільні телефони та банківську картку. Слідчий відділ Криворізького управління поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (“Шахрайство”) КК України. Слідчі дії тривають”, - розповіли в Нацполіції області.

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