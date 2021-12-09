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У Кривому Розі 32-річний чоловік показував дітям свій статевий орган: фото

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У Кривому Розі 32-річний чоловік показував дітям свій статевий орган: фото

Фото: патрульна поліція Кривого Рогу

Патрульні затримали чоловіка. 

У Кривому Розі затримали 32-річного чоловіка, який на вулиці показував дітям свій статевий орган. 

Про це повідомляє патрульна поліція Кривого Рогу. 

Патрульні у середу, 8 грудня, затримали чоловіка, який у Металургійному районі міста показував дітям свій статевий орган. 

"Патрульні зупинили 32-річного громадянина. Під час перевірки документів, до охоронців порядку підбіг чоловік та розповів, що цей громадянин демонстрував свій статевий орган при дітях, чим налякав їх", - йдеться у повідомленні. 

Патрульні затримали чоловіка. 

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