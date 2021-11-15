У Кривому Розі 34-річна жінка залишила 9 своїх дітей під міськрадою і гайнула зі співмешканцем влаштовувати життя

У Кривому Розі 34-річна жінка залишила 9 своїх дітей під міськрадою і гайнула зі співмешканцем влаштовувати життя

Дітей забрали до лікарні.

У Кривому Розі мати-зозуля покинула своїх дітей віком від 3 років під будівлею міськради з речами і свідоцтвами про народження.

Про це ТСН.ua розповіли у службі у справах дітей Криворізького міськвиконкому.

Як розповіла очільниця служби у справах дітей виконкому Криворізької міськради Юлія Єланцева, сьогодні охорона адмінбудівлі повідомила її про те, що під біля входу перебувають 9 дітей.

"Діти були з речами і свідоцтвами про народження. Вони розповіли, що мама залишила їх тут, а сама пішла зі співмешканцем, начебто шукати, де вони будуть жити", - розповіла ТСН.ua Юлія Єланцева.

Фото: "Свои"

Вона додала, що до цього багатодітна родина мешкала у Широківському районі, куди переїхала з Кривого Рогу. Мати кидала дітей і раніше. Малюків вже забирали до Центру реабілітації. Згодом мати виправилася і їй віддали дітей. Зараз ситуація повторилася.

"Усіх дітей доправили до лікарні №4, там їх оглянули медики і зробили їм тести. Далі їх переведуть до Центру реабілітації", - розповіла Юлія Єланцева.

Матері-зозулі загрожує покарання.

Нагадаємо, що у Донецькій області правоохоронці розшукали братика і сестричку, які пішли з дому. Дітей знайшли за 20 км від будинку, де вони мешкали.

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