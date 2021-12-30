У Кривому Розі 5-місячне немовля померло від алкогольної інтоксикації

У Кривому Розі 5-місячне немовля померло від алкогольної інтоксикації

Батьків дитини звинуватили у недбальстві.

У Кривому Розі від алкогольної інтоксикації померло 5-місячне немовля. Батьків звинуватили у недогляд за дитиною.

Про це повідомляє Дніпровська Панорама, посилаючись на пресслужбу Криворізької південної окружної прокуратури.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за ст. 166 КК України (злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною) щодо батьків п'ятимісячного малюка, який загинув.

Так, згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть немовляти настала внаслідок гострої алкогольної інтоксикації.

Батьки свою провину у скоєному злочині визнали у повному обсязі та уклали з прокурором угоди про визнання винності.

Нагадаємо, що поблизу селища Іванівка Чугуївського району Харківської області 29 грудня в ДТП загинула 6-місячна дитина, її 42-річну матір госпіталізували.