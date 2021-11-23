У Кривому Розі 7-класники побили, пограбували і зґвалтували 48-річну жінку

У Кривому Розі 7-класники побили, пограбували і зґвалтували 48-річну жінку

Неповнолітніх зловмисників затримали правоохоронці.

У Кривому Розі за напад і зґвалтування жінки затримали двох неповнолітніх.

Про це повідомляє пресслужба Криворізького районного управління поліції.

Подія сталася учора, 22 листопада. До поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Святомиколаївській виявили непритомну жінку з численними тілесними ушкодженнями. Потерпілу в тяжкому несвідомому стані, з численними травмами, доправили до лікарні.

Виявилося, що жінку посеред вулиці жорстоко побили, зґвалтували, а після забрали її мобільний телефон та зникли.

В той же час, на лінію "102" надійшло повідомлення від адміністрації одного із закладів відпочинку про зникнення їхньої працівниці. Відпрацювавши отриману інформацію, правоохоронці встановили, що зниклою є потерпіла жінка.

"На затримання нападників були орієнтовані всі наряди патрульної поліції міста. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців, зловмисників затримали за лічені години. Ними виявилися двоє місцевих неповнолітніх хлопців 2006 року народження. За погодженням із окружною прокуратурою останніх затримано в порядку ст.208 КПК України", - розповіли у поліції.

Слідчим відділом відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.121(умисні тяжкі тілесні ушкодження), ч.3 ст.152(зґвалтування) та ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

Нагадаємо, що у Краматорську Донецької області судитимуть 46-річного ґвалтівника малолітньої дитини. Відповідний обвинувальний акт вже скеровано до суду.

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