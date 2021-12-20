У Кривому Розі автівка без водія протаранила маршрутку з пасажирами: постраждали військові

У Кривому Розі автівка без водія протаранила маршрутку з пасажирами: постраждали військові

Водій не поставив авто на ручник і воно покотилося з пагорба.

У Кривому Розі сталася ДТП за участю легковика і маршрутки. Автомобіль Geely зіткнувся з маршруткою №300, в результаті чого постраждало кілька осіб.

Про це повідомляють "Свои".

ДТП сталася сьогодні, 20 грудня у Кривому Розі, на в'їзді до житломасива Макулан - зіткнулися маршрутка №300 та Geely.

Як розповів водій легковика, він припаркувався на узбіччі і вийшов з авто, але раптом легковик зрушив з місця й покотився вниз схилом, далі виїхав на зустрічну смугу і врізався в маршрутку з пасажирами.

Кілька пасажирів отримали легкі травми і від госпіталізації відмовилися. Серйозно постраждали двоє військовослужбовців — дівчина та чоловік. Їм викликали карету швидкої допомоги.

Зараз в обставинах аварії розбираються правоохоронці.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині зіткнулися позашляховик та маршрутка. В салоні буса було дев’ятеро пасажирів - п’ятеро з них зазнали травм. Травмована і водійка позашляховика.

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