У Кривому Розі автоледі дверима "нейтралізувала" скутериста

Чоловік обійшовся незначними забиттями.

У Кривому Розі водійка авто відкрила двері і знесла скутериста, який саме проїздив повз.

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Про це повідомляють у телеграм-каналі "Вереshіть".

Інцидент стався у Кривому Розі на вулиці Святомиколаївська у Центрально-Міському районі. Жінка припаркувала авто на узбіччі і відкрила дверцята, щоб вийти. В цей момент повз саме мчав чоловік на скутері. Його автоледі й знесла дверима. Як наслідок, чоловік опинився на асфальті.

Зазначається, що в результаті інциденту ніхто не постраждав, але на деякий час було паралізовано рух трамваїв.

Нагадаємо, що у Миколаєві "герой паркування" заблокував рух трамваїв. Інцидент стався через водія, який припаркував свою Audi біля зоопарку - автомобіль був занадто близько до рейок і трамвай не міг проїхати, не зачепивши його.

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