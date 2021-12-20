У Кривому Розі автоледі дверима "нейтралізувала" скутериста

Чоловік обійшовся незначними забиттями.
У Кривому Розі водійка авто відкрила двері і знесла скутериста, який саме проїздив повз.
Про це повідомляють у телеграм-каналі "Вереshіть".
Інцидент стався у Кривому Розі на вулиці Святомиколаївська у Центрально-Міському районі. Жінка припаркувала авто на узбіччі і відкрила дверцята, щоб вийти. В цей момент повз саме мчав чоловік на скутері. Його автоледі й знесла дверима. Як наслідок, чоловік опинився на асфальті.
Зазначається, що в результаті інциденту ніхто не постраждав, але на деякий час було паралізовано рух трамваїв.
Нагадаємо, що у Миколаєві "герой паркування" заблокував рух трамваїв. Інцидент стався через водія, який припаркував свою Audi біля зоопарку - автомобіль був занадто близько до рейок і трамвай не міг проїхати, не зачепивши його.
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