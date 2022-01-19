У Кривому Розі "білоруський та російський шпигуни" один поперед одного замінували усі школи міста

У Кривому Розі "білоруський та російський шпигуни" один поперед одного замінували усі школи міста

Зараз правоохоронці проводять перевірку.

У Кривому Розі сьогодні знову "замінували" усі навчальні заклади міста. Про це оголосили одразу два аноніма: білоруський та російський шпигуни.

Про це повідомляють "Свої".

Сьогодні, 19 січня, правоохоронці отримали одразу два схожі листи з погрозами про закладену вибухівку в усіх навчальних закладах міста.

"Мене звуть... Марина Вікторівна, я - білоруський шпигун. Сьогодні відбудеться вибух в усіх навчальних закладах міста Кривий Ріг. Ви звичайно можете проігнорувати, але які наслідки від цього будуть? Вирішувати знову таки вам", - написав у першому листі анонім.

"Я ... Дмитро Олександрович, шпигун російської розвідки. Вибух відбудеться протягом 3 годин, або чекаю 50 000 грн на карту. Загинуть тисячі людей, вирішувати вам. Відбудеться реальний вибух, це - не жарт. Він обов'язково підірве усі школи і ви будете винні", - написав "російський шпигун".

Слід зазначити, що "російський шпигун" з майже аналогічним текстом "мінував" усі навчальні заклади Кривого Рога учора, 18 січня.

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