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У Кривому Розі чоловік двічі ухилився від мобілізації: як його покарали

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Кривому Розі чоловік двічі ухилився від мобілізації: як його покарали

Чоловік на суді провину визнав.

У Кривому Розі Дніпропетровської області до 3 років позбавлення волі з умовним терміном засудили чоловіка, який двічі ухилився від мобілізації

Про це йдеться у вироку Інгулецького районного суду м. Кривий Ріг. 

За даними суду, чоловік двічі отримав повістку для мобілізації у воєнний час - у листопаді та грудні 2022 року. Проте він ухилився від служби та не прийшов до військкомату у вказаний час. 

Підозрюваний свою провину визнав та погодився співпрацювати зі слідством. 

Суд засудив чоловіка до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на іспитовий. 

Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною затримали ухилянта, який вдавав із себе жінку.

Також у Тернополі мобілізований на п'ять місяців зник із військовий частини. За це його засудили до 1 року та 6 місяців перебування у дисциплінарному батальйоні. 

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Дата публікації
Перегляди
726
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