У Кривому Розі чоловік двічі ухилився від мобілізації: як його покарали

У Кривому Розі Дніпропетровської області до 3 років позбавлення волі з умовним терміном засудили чоловіка, який двічі ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Інгулецького районного суду м. Кривий Ріг.

За даними суду, чоловік двічі отримав повістку для мобілізації у воєнний час - у листопаді та грудні 2022 року. Проте він ухилився від служби та не прийшов до військкомату у вказаний час.

Підозрюваний свою провину визнав та погодився співпрацювати зі слідством.

Суд засудив чоловіка до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на іспитовий.

Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною затримали ухилянта, який вдавав із себе жінку.

Також у Тернополі мобілізований на п'ять місяців зник із військовий частини. За це його засудили до 1 року та 6 місяців перебування у дисциплінарному батальйоні.

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