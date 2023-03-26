У Кривому Розі чоловік двічі ухилився від мобілізації: як його покарали

Чоловік на суді провину визнав.
У Кривому Розі Дніпропетровської області до 3 років позбавлення волі з умовним терміном засудили чоловіка, який двічі ухилився від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Інгулецького районного суду м. Кривий Ріг.
За даними суду, чоловік двічі отримав повістку для мобілізації у воєнний час - у листопаді та грудні 2022 року. Проте він ухилився від служби та не прийшов до військкомату у вказаний час.
Підозрюваний свою провину визнав та погодився співпрацювати зі слідством.
Суд засудив чоловіка до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на іспитовий.
Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною затримали ухилянта, який вдавав із себе жінку.
Також у Тернополі мобілізований на п'ять місяців зник із військовий частини. За це його засудили до 1 року та 6 місяців перебування у дисциплінарному батальйоні.
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