У Кривому Розі чоловік купив будинок із вибуховим "сюрпризом" 

Під час ремонту чоловік наштовхнувся на боєприпаси часів Другої світової війни.

У Кривому Розі чоловік придбав маєток, зведений на боєприпасах. Знахідку він виявив випадково, коли розпочав ремонт і наштовхнувся на металевий предмет, схожий на артснаряд.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.24 червня.

Також читайте У Чорному морі поблизу курортного селища знайшли затонуле судно із снарядами

Хазяїн вирішив не експериментувати і викликав рятувальників. Ті з’ясували, що ґрунт буквально нашпигований боєприпасами часів Другої світової війни.

За два дні рятувальники дістали понад три десятки артилерійських снарядів, відшукали їх навіть під фундаментом будинку. Вибухові знахідки вивезли на спеціальний полігон, де згодом і знешкодили.

"Ситуація ускладнилась тим, що вибухонебезпечні предмети знаходилися під житловим будинком. Періодично по всьому місту ми знаходимо вибухонебезпечні предмети після того, як люди починають ремонтні роботи", - уточнив Олег Січкарук, начальник Криворізького управління ДСНС.

Новини України: у Кривому Розі чоловік придбав маєток, зведений на боєприпасах

Нагадаємо, в Україні з початку року піротехніки вилучили і знищили понад 30 тисяч вибухонебезпечних предметів. Найбільше піротехніки знаходять боєприпасів часів війни.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання