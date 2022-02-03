У Кривому Розі чоловік намагався у магазині зґвалтувати жінку (відео)

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини.

У Кривому Розі відвідувач магазину із одягом напав на продавщицю. За даними преси, він намагався її зґвалтувати.

На ролику видно, як чоловік якийсь час спілкується із робітницею магазину, після чого жінка підходить до стенду із білизною. В цей момент "клієнт" на неї нападає. Спочатку він намагався утримати продавщицю за ноги, проте їй вдалося вирватися, тоді той схопив її за светр і кудись потяг.

За даними "Інформатора", до поліції Кривого Рогу надійшла заява про спробу зґвалтування. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині продовжує спливати шокувальна інформація про загибель солдатів Національної гвардії України. Ще один трагічний епізод стався із мешканцем Кривого Рогу.

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