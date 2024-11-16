У Кривому Розі чоловік обікрав військового на майже пів мільйона грн: деталі справи

30-річний зловмисник викрав з банківського рахунку військового 460 тисяч гривень.

У Кривому Розі місцевий мешканець викрав з банківського рахунку військового 460 тисяч гривень.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

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Зловмисник вийняв з телефону потерпілого сім-карту, отримав доступ до його особистого кабінету у банківському додатку та здійснив переказ на свій рахунок.

Злочин стався у липні на базі відпочинку, де 30-річний зловмисник познайомився з потерпілим. Коли він дізнався, що його новий знайомий – військовий, то вирішив скористатися цим. Підозрюваний дочекався, щоб чоловік заснув та обікрав його.

30 жовтня правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку).

Нагадаємо, що у Дніпрі стався просто жахливий випадок цинізму і шахрайства. У моргах чоловіки викрадали мобільні телефони загиблих військових та через онлайн-банкінг списували гроші.

Серед пʼятьох фігурантів – працівник моргу, ІТівець та кримінальний авторитет.

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