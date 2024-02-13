У Кривому Розі чоловік отримав повістку і на місяць втік з дому, щоб не мобілізували - як усе закінчилось

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

У Кривому Розі до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

За даними суду, 8 серпня 2023 року ВЛК визнала чоловіка придатним до служби в армії. Того ж дня чоловіку вручили повістку з вимогою 10 серпня прибути на військову службу по мобілізації.

Проте підсудний ухилився від призову. Після чого чоловік на місяць втік з дому, щоб працівники ТЦК його його не мобілізували.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Суд визнав підозрюваного винним за ст. 336 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на рік іспитового.

Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, у Волинській області на 102 тис. грн оштрафували чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

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