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У Кривому Розі чоловік отримав повістку і на місяць втік з дому, щоб не мобілізували - як усе закінчилось

У Кривому Розі чоловік отримав повістку і на місяць втік з дому, щоб не мобілізували - як усе закінчилось

У Кривому Розі чоловік ухилився від мобілізації / Фото: ТСН.ua

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

У Кривому Розі до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації

Про це йдеться у вироку  Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. 

За даними суду, 8 серпня 2023 року ВЛК визнала чоловіка придатним до служби в армії. Того ж дня чоловіку вручили повістку з вимогою 10 серпня прибути на військову службу по мобілізації. 

Проте підсудний ухилився від призову. Після чого чоловік на місяць втік з дому, щоб працівники ТЦК його його не мобілізували. 

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Суд визнав підозрюваного винним за ст. 336 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на рік іспитового. 

Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, у Волинській області на 102 тис. грн оштрафували чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

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