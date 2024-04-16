У Кривому Розі чоловік помочився на портрети загиблих Героїв: що йому загрожує

За інформацією з соцмереж, батько злочинця із перших днів повномасштабного вторгнення служить в ЗСУ.

У Кривому Розі п'яний чоловік помочився на портрети загиблих захисників біля Меморіалу Героїв. Поліцейські повідомили чоловіку про підозру за фактом хуліганських дій.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

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За даними правоохоронців, йому загрожує покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 5 років.

"Злочин стався 12 квітня близько 23-ї години на території Центрально-Міського району м. Кривий Ріг. Як встановили поліцейські, 30-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння підійшов до Меморіалу Героїв та з особливим цинізмом вчинив хуліганські дії", - встановили у поліції.

У понеділок, 15 квітня, дізнавачі Криворізького районного управління поліції повідомили місцевому жителю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Журналіст, громадський активіс Андріюк на сторінці у Телеграм додає, що чоловіка звати Віталій. Він часто любить ходити у нічні клуби.

"За інформацією з соцмереж, його батько з перших днів повномасштабного вторгнення служить в ЗСУ. Але чомусь родина з 30-річним родичем не спілкується", - написав він.

Нагадаємо, у Дніпрі невідомі порізали державні прапори на Алеї пошани.

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