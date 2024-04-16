У Кривому Розі чоловік помочився на портрети загиблих Героїв: що йому загрожує

За інформацією з соцмереж, батько злочинця із перших днів повномасштабного вторгнення служить в ЗСУ.
У Кривому Розі п'яний чоловік помочився на портрети загиблих захисників біля Меморіалу Героїв. Поліцейські повідомили чоловіку про підозру за фактом хуліганських дій.
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
За даними правоохоронців, йому загрожує покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 5 років.
"Злочин стався 12 квітня близько 23-ї години на території Центрально-Міського району м. Кривий Ріг. Як встановили поліцейські, 30-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння підійшов до Меморіалу Героїв та з особливим цинізмом вчинив хуліганські дії", - встановили у поліції.
У понеділок, 15 квітня, дізнавачі Криворізького районного управління поліції повідомили місцевому жителю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Журналіст, громадський активіс Андріюк на сторінці у Телеграм додає, що чоловіка звати Віталій. Він часто любить ходити у нічні клуби.
"За інформацією з соцмереж, його батько з перших днів повномасштабного вторгнення служить в ЗСУ. Але чомусь родина з 30-річним родичем не спілкується", - написав він.
Нагадаємо, у Дніпрі невідомі порізали державні прапори на Алеї пошани.
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