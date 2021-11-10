У Кривому Розі чоловік простояв з гранатою у руці до приїзду вибухотехніків

У Кривому Розі чоловік простояв з гранатою у руці до приїзду вибухотехніків

Чоловік знайшов боєприпас під час проведення земельних робіт на приватному подвір'ї.

У Кривому Розі чоловік, який виконував земельні роботи, знайшов гранату часів Другої світової війни. Він узяв її до рук, а потім боявся випустити і так простояв до приїзду поліції.

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Про це повідомляє "Репортер".

Інцидент стався на вулиці С. Юлаєва у Кривому Розі. Чоловік, який працював на території приватного домоволодіння, виявив у землі гранату. На місце подій викликали співробітників поліції та ДСНС.

Коли робітник виявив гранату, то взяв її до рук. А коли зрозумів, що саме знайшов – випускати боєприпас з рук побоявся. Так і простояв до приїзду спецслужб з гранатою у руках.

Небезпечну знахідку вилучили та ліквідували.

Нагадаємо, що у Харкові 24-річний чоловік за допомогою гранати хотів налагодити стосунки з коханою дівчиною. Він погрожував її підірвати.

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