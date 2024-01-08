У Кривому Розі чоловік силоміць затягнув хлопчика до квартири і зґвалтував

Дитина гралася у дворі, коли її помітив зловмисник.

У Кривому Розі затримано зловмисника, який зґвалтував хлопчика.

Про випадок повідомили у Відділі інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури.

"Обвинувачений побачив 13-річного хлопчика, який грався у дворі багатоквартирного будинку. Чоловік осхопив дитину за шию та силою затягнув до своєї квартири. Погрожуючи побиттям та застосувавши фізичну силу, він вчинив розпусні дії та зґвалтував хлопчика. Також він примусив дитину дивитись на мобільному телефоні відеофайли з порнографією", - розповіли у поліції.

За результатами слідчих заходів і допиту дитини, інформація щодо вчинення протиправних дій чоловіка підтвердилася.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, житель Коростишева упродовж декількох років ґвалтував та розбещував двох малолітніх сестричок – своїх похресниць.

А у Дніпрі судитимуть чоловіка, який забив до смерті співмешканку та неодноразово ґвалтував трьох її синів.

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