У Кривому Розі чоловік вбив дружину на очах у дитини: перед цим, ймовірно, зґвалтував

Під час жорстокого вбивства жінки у квартирі перебувала 9-річна дитина померлої.
У Кривому Розі чоловік жорстоко вбив свою дружину на очах у 9-річної доньки.
Про це повідомляють поліція Дніпропетровської області та місцеві ЗМІ.
33-річний чоловік завдав своїй 44-річній цивільній дружині численні тілесні ушкодження. Потерпіла отримала тяжкі травми, внаслідок яких померла на місці події. Під час жорстокого вбивства жінки у квартирі перебувала 9-річна дитина померлої. У шоковому стані та з тілесними ушкодженнями дівчинку госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги.
Як уточнює видання "Свої. Кривий Ріг", перед вбивством ймовірно, чоловік зґвалтував жертву. За словами сусідів, сім’я жила в орендованій квартирі та часто сварилася.
Видання "Рудана.Новини.Кривий Ріг" додає, що медики повідомили, що на дівчинці є як свіжі, так і старі тілесні ушкодження. Дитина у свідомості, але її стан залишається стабільно важким.
Раніше повідомлялося, що у Києві жінка вбила співмешканця через ревнощі.
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