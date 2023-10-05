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У Кривому Розі чоловік відмовився від мобілізації, бо "присягнув на вірність Росії": як його покарали

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Марія БойкоМарія Бойко
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У Кривому Розі чоловік відмовився від мобілізації, бо "присягнув на вірність Росії": як його покарали

У Кривому Розі чоловік відмовився від мобілізації / Фото: ТСН.ua

Чоловік заявив, що не може присягати на вірність Україні.

У Кривому Розі судили чоловіка, який категорично відмовився захищати Україну, оскільки 1994 року під час навчання у Томському університеті РФ уже присягнув на "вірність Росії". За це він отримав іспитовий термін. 

Про це йдеться у вироку Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області. 

За даними матеріалів суду, громадянин України, який працює у Кривому Розі геологом, отримав повістку та був визнаний придатним до військової служби. 7 липня 2023 року він отримав мобілізаційне розпорядження та повинен був вирушити у військову частину, проте категорично відмовився це робити. 

Свої дії житель Кривого Рогу пояснив тим, що 1994 року під час навчання у Росії "присягнув на вірність" країні-агресорці, а тому він не може від цього відмовитись та повторно присягати державі Україна. 

Пояснення засудженого. / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Пояснення засудженого. / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Підозрюваний уклав угоду зі слідством. Його визнали винним за ст. 336 КК України. Чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши цей термін на 1 рік іспитового. 

Нагадаємо, на Прикарпатті чоловік відмовився від мобілізації через хворобу, його покарали

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Дата публікації
Перегляди
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