У Кривому Розі чоловік відмовився від мобілізації, бо "присягнув на вірність Росії": як його покарали

Чоловік заявив, що не може присягати на вірність Україні.

У Кривому Розі судили чоловіка, який категорично відмовився захищати Україну, оскільки 1994 року під час навчання у Томському університеті РФ уже присягнув на "вірність Росії". За це він отримав іспитовий термін.

Про це йдеться у вироку Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

За даними матеріалів суду, громадянин України, який працює у Кривому Розі геологом, отримав повістку та був визнаний придатним до військової служби. 7 липня 2023 року він отримав мобілізаційне розпорядження та повинен був вирушити у військову частину, проте категорично відмовився це робити.

Свої дії житель Кривого Рогу пояснив тим, що 1994 року під час навчання у Росії "присягнув на вірність" країні-агресорці, а тому він не може від цього відмовитись та повторно присягати державі Україна.

Пояснення засудженого. / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Підозрюваний уклав угоду зі слідством. Його визнали винним за ст. 336 КК України. Чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши цей термін на 1 рік іспитового.

Нагадаємо, на Прикарпатті чоловік відмовився від мобілізації через хворобу, його покарали.

Читайте також: