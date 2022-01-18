У Кривому Розі чоловік випав із вікна багатоповерхівки: потерпілий до приїзду медиків був ще живий

У Кривому Розі чоловік випав із вікна багатоповерхівки: потерпілий до приїзду медиків був ще живий

На місці події працювали правоохоронці. Встановлюються всі обставини трагедії.

У Кривому Розі 38-річний чоловік випав із вікна 10 поверху. До приїзду "швидкої" постраждалий був ще живий, проте згодом від отриманих травм помер.

Про це пише видання "Інформатор Кривий Ріг".

Як стало відомо, подія сталася в одній із багатоповерхівок, що розташована на проспекті Перемоги. Внаслідок чого чоловік випав з вікна, наразі невідомо. Проте до приїзду медиків він був ще живий. "Швидка" згодом намагалася відкачати громадянина, проте його травми виявилися несумісними з життям.

На місці події працювали правоохоронці. Встановлюються всі обставини трагедії.

Нагадаємо, що у Запоріжжі померла 4-місячна дівчинка, яку мати залишила на знайомого чоловіка.

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