У Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину по підлітках, а після цього забарикадувався у квартирі

У Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину по підлітках, а після цього забарикадувався у квартирі

Після скоєного чоловік втік з вулиці до себе в квартиру і зачинився.

У Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину поблизу житлового будинку. Правоохоронці затримали стрільця.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції у Дніпропетровській області.

Зазначається, що інцидент стався у Покровському районі міста. До поліції надійшло повідомлення, що місцевий мешканець здійснив постріли з травматичної зброї у бік двох неповнолітніх хлопців.

Правоохоронці, які прибули на виклик, вилучили з місця події дві гільзи.

"Після вчинення стрілянини, правопорушник, злякавшись відповідальності, зачинився у власній квартирі. Пізніше, під час огляду помешкання, правоохоронці вилучили у нього травматичну зброю калібру 9 мм та доправили чоловіка до відділення поліції для проведення всіх необхідних слідчих дій. Речові докази направили для проведення експертизи", - розповіли у пресслужбі поліції.

За фактом відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, що у Чернівцях суд виніс вирок чоловікові, який влаштував стрілянину на весіллі.

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