У Кривому Розі чоловік зарізав колишню дружину та 7-річну дочку, після чого наклав на себе руки

За попередньою інформацією, вбивства скоїв чоловік, після чого застрелився сам.

У Кривому Розі у машині виявили тіла чоловіка, жінки та 7-річної дівчинки.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ із посиланням на власні джерела.

Ймовірно, батько родини зарізав колишню дружину та дочку, після чого наклав на себе руки. Слідство триває.

Фото: "Труха" Кривий Ріг

"Він близько 8 разів вдарив дружину і дочку в шию та тулуб. За попередньою інформацією, Лілія збиралася розлучитися зі своїм чоловіком та 22 жовтня поїхала до нього для підписання паперів про розлучення. Вже 23 жовтня поліція знайшла три трупи", - зазначає джерело.

Чоловік скоїв самогубство, вистріливши в себе зі стартового пістолета, переробленого для здійснення пострілів гумовими кулями.

Свідок-сусід розповів, що чоловік останнім часом був дуже засмучений через розлучення з дружиною.

Тіла всієї родини виявили в автомобілі, що належав голові родини.

Нагадаємо, у Києві суд обрав запобіжний захід підозрюваним у вбивстві військового Олексія Щербини - арешт без можливості внесення застави. Один із нападників є спортсменом клубу, який раніше належав одіозному нардепу Іллі Киві.

Читайте також: