У Кривому Розі чоловік зарізав колишню дружину та 7-річну дочку, після чого наклав на себе руки

За попередньою інформацією, вбивства скоїв чоловік, після чого застрелився сам.
У Кривому Розі у машині виявили тіла чоловіка, жінки та 7-річної дівчинки.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ із посиланням на власні джерела.
Ймовірно, батько родини зарізав колишню дружину та дочку, після чого наклав на себе руки. Слідство триває.
"Він близько 8 разів вдарив дружину і дочку в шию та тулуб. За попередньою інформацією, Лілія збиралася розлучитися зі своїм чоловіком та 22 жовтня поїхала до нього для підписання паперів про розлучення. Вже 23 жовтня поліція знайшла три трупи", - зазначає джерело.
Чоловік скоїв самогубство, вистріливши в себе зі стартового пістолета, переробленого для здійснення пострілів гумовими кулями.
Свідок-сусід розповів, що чоловік останнім часом був дуже засмучений через розлучення з дружиною.
Тіла всієї родини виявили в автомобілі, що належав голові родини.
Нагадаємо, у Києві суд обрав запобіжний захід підозрюваним у вбивстві військового Олексія Щербини - арешт без можливості внесення застави. Один із нападників є спортсменом клубу, який раніше належав одіозному нардепу Іллі Киві.
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