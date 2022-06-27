У Кривому Розі чоловік знімав у порно малолітніх доньок своїх співмешканок

Жителя Кривого Рогу викрили у сексуальній експлуатації дітей та створенні порно.
Чоловік створював порноконтент із доньками своїх співмешканок, з якими мешкав у різні роки.
Збоченця викрили працівники поліції.
Житель Кривого Рогу вчиняв дії сексуального характеру відносно 6-річної доньки своєї співмешканки та створював за її участі порноконтент. Під час проведення слідчих дій правоохоронці встановили ще двох потерпілих дівчаток, яким на момент вчинення злочину було 2 та 7 років. У квартирі фігуранта під час обшуків правоохоронці вилучили ноутбук, жорсткі диски та флешки, а також фото та відео матеріали.
Створений порнографічний контент чоловік розповсюджував у даркнеті. Загалом зловмисник створив більше ста фото та відео матеріалів. Його затримано за статею 208 КПК та вже оголошено про підозру за кількома статтями, зокрема й за розбещення неповнолітніх.
Фігуранту загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.