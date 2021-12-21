Депутат від "СН" обливався водою, плювався і "глушив" членів президії, перерізавши шнур мікрофона на сесії у Кривому Розі (відео)

До зали депутат увірвався з "тітушками", вибивши двері.

У Кривому Розі у епіцентрі скандалу опинився депутат від "Слуги народу" Криворізької міськради Денис Векленко. Під час районної сесії він увірвався до сесійної зали та заходився перерізати провід мікрофонів членів президії.

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Відео виклали у телеграм-каналі "Свои".

Сьогодні, 21 грудня, розпочалася сесія Криворізького районної ради, де мали вирішити ряд земельних питаннь. Під час сесії, виламавши вхідні двері, до зали увірвалася група чоловіків, серед яких депутат Криворізької міської ради від "Слуги народу" Денис Векленко, і почали заважати проведенню сесії.

Щоб зірвати сесію, депутат не знайшов нічого кращого, ніж перерізати кабелі до мікрофонів членів президії та трибуни. Крім цього, він облив водою чоловіка, який зробив йому зауваження, а також плювався в опонентів.

Все це відбувалося під оплески колег по партії.

Присутні голосовали вручну. Чим закінчилася сесія, наразі невідомо.

Нагадаємо, що депутатові Бахмацької міської ради Вікторові Міщуку, який цими вихідними на смерть збив велосипедиста, суд обрав запобіжний захід. Підозрюваний 60 днів перебуватиме у СІЗО без права внесення застави.

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