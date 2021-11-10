У Кривому Розі дерево впало на авто з водієм, який саме паркувався

Чоловіка доправили до лікарні.
У Кривому Розі дерево впало на авто, в якому перебував чоловік. Постраждалого ушпиталили до лікарні.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Подія сталася учора, 9 листопада, поблизу одного з будинків на вулиці Соборності Металургійного району Кривого Рогу.
Дерево заввишки близько 13 метрів впало на автомобілі Daewoo Lanos та легковик Kia Soul, який саме в цей час заїжджав на парковку.
Водія Kia Soul госпіталізовано швидкою до міської клінічної лікарні №2 з попереднім діагнозом – струс головного мозку.
Рятувальники за допомогою бензопил розпиляли дерево та прибрали з транспортних засобів.
Внаслідок події загиблих немає.
Нагадуємо, що під Львовом суд оштрафував на 17 тис. грн водія, який нетверезим їздив за кермом, а коли його затримували правоохоронці, виліз на дерево та намагався там сховатись.
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