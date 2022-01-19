У Кривому Розі дітей через масові "мінування" шкіл відправили на дистанційне навчання

Вдома учні сидітимуть до кінця тижня.
У Кривому Розі через серію псевдомінувань школярів відправили на вимушене дистанційне навчання.
Про це пише "24 канал".
Рішення про те, що дітей переводять на дистанційне навчання, ухвалив виконавчий комітет Криворізької міської ради. Вдома учні сидітимуть до кінця тижня — 19, 20 та 21 січня.
Водночас “дистанційка” може продовжуватися і далі. На рішення виконавчого комітету може вплинути продовження серії масових “мінувань”.
Відмітимо, що у Кривому Розі знову "замінували" усі навчальні заклади міста. Про це оголосили одразу два аноніма: білоруський та російський шпигуни.
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