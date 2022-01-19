У Кривому Розі дітей через масові "мінування" шкіл відправили на дистанційне навчання

У Кривому Розі дітей через масові "мінування" шкіл відправили на дистанційне навчання

Вдома учні сидітимуть до кінця тижня.

У Кривому Розі через серію псевдомінувань школярів відправили на вимушене дистанційне навчання.

Про це пише "24 канал".

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Рішення про те, що дітей переводять на дистанційне навчання, ухвалив виконавчий комітет Криворізької міської ради. Вдома учні сидітимуть до кінця тижня — 19, 20 та 21 січня.

Водночас “дистанційка” може продовжуватися і далі. На рішення виконавчого комітету може вплинути продовження серії масових “мінувань”.

Відмітимо, що у Кривому Розі знову "замінували" усі навчальні заклади міста. Про це оголосили одразу два аноніма: білоруський та російський шпигуни.

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