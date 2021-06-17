Образилася на слова хлопця: у Кривому Розі дівчина наковталася пігулок

Суїцид дитина намагалася вчинити у квартирі подруги.

У Кривому Розі 15-річна дівчина намагалася накласти на себе руки. Вона наковталася пігулок із домашньої аптечки подруги.

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Про це повідомляє "Перший міський".

Подія сталася учора, 16 червня, близько 14:40. У 8 міську лікарню госпіталізували підлітка з діагнозом "медикаментозне отруєння".

За попередньою інформацією, 15-річна дівчина вирішила скоїти самогубство через слова знайомого хлопця "Ти нікому не потрібна".

Перебуваючи у подруги в гостях на вулиці Співдружності, вона дочекалася, коли та піде в магазин, і випила дев'ять пластин різних ліків, які знайшла у "домашній" аптечці подруги. Серед випитого: "Дротаверин", "Діазолін", "Карсил" та інші - всього 90 таблеток.

Зараз дівчина перебуває у відділенні інтенсивної терапії, її життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, що у Тернополі 3-річна дівчинка наковталася заспокійливих таблеток. Дитину госпіталізували в обласну лікарню.

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