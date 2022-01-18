У Кривому Розі два товариші "замінували" школу, бо один із них не хотів йти на уроки

Двоє друзів "пожартували" про замінування школи і відповідатимуть перед законом.
У Кривому Розі анонім повідомив до поліції про мінування школи №88. Його вирахували правоохоронці.
Про це повідомляють "Свої".
Так, учора, 17 січня, 13-річний школяр не хотів йти на уроки. Він не придумав нічого кращого, ніж "замінувати" рідну школу і звернувся по допомогу до свого 21-річного товариша.
Той зателефонував до поліції і повідомив, що у навчальному закладі вибухівка. "Мінера" швиденько вирахували.
З'ясувалося, що для учня 88-ї школи це не перше "мінування". Влітку минулого року його вже судили.
Тепер обох "мінерів" судитимуть.
Нагадаємо, 18 січня анонім повідомив про замінування всіх навчальних закладів Кривого Рогу.
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