У Кривому Розі двоє чоловіків забили до смерті перехожого, а потім ще вистрілили йому в голову

У Кривому Розі двоє чоловіків забили до смерті перехожого, а потім ще вистрілили йому в голову

20-річний молодий чоловік помер на місці.

У Кривому Розі затримали двох чоловіків, які перед Новим роком забили до смерті 20-річного хлопця, а потім ще й вистрілили йому в голову.

Про подію повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.

Сьогодні Жовтневий районний суд їм обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.

Подія сталася 31 грудня у Покровському районі м. Кривого Рогу. Правоохоронці встановили, що на одній із вулиць міста у чоловіків виник конфлікт із перехожим, в ході якого нападники збивши з ніг потерпілого, почали бити його та стріляти в голову. Від отриманих травм останній помер на місці.

За гарячими слідами за кілька годин нападників було затримано. «Ними виявилися двоє місцевих чоловіків 35- та 36 років. Цього ж дня нападників затримали в порядку ст. 208 КПК України та повідомили їм про підозру. Речові докази вилучені. Досудове розслідування триває», - зазначили правоохоронці.

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