У Кривому Розі двоє чоловіків забили до смерті місцевого мешканця та сховали його тіло у ковдрі

Правоохоронці встановили, що інцидент стався, коли двоє чоловіків були вдома у свого приятеля.
У Кривому Розі правоохоронці затримали двох чоловіків, які підозрюються у жорстокому вбивстві місцевого мешканця.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.
Як стало відомо, інцидент стався на одній з вулиць у Металургійному районі міста. Там перехожі знайшли труп чоловіка, який був загорнутий у червону ковдру. Згодом стало відомо, що вбитий - раніше судимий 50-річний місцевий житель.
Правоохоронці встановили, що інцидент стався, коли двоє чоловіків були вдома у свого приятеля. Між ними виник конфлікт, під час якого товариші на смерть забили господаря житла.
“Нападниками виявилися 37- та 42-річні містяни. Наразі їх затримано. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (“Умисне вбивство”) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Триває слідство”, - розповіли в прессллужбі Нацполіції області.
Нагадаємо, що у Дніпрі заборонили виганяти відвідувачів з ТРЦ та магазинів під час тривоги.
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