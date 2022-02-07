У Кривому Розі двоє хлопців показали лайфхак, як зробити безкоштовний проїзд ще безкоштовнішим (відео)

У Кривому Розі двоє хлопців показали лайфхак, як зробити безкоштовний проїзд ще безкоштовнішим (відео)

Двоє криворіжців з торбами почепилися на драбину тролейбуса і їхали до потрібної їм зупинки.

У Кривому Розі минулого року запровадили безкоштовний проїзд для всіх містян. Жителі можуть не платити в комунальних трамваях, тролейбусах та автобусах. Знаходяться й ті, які у примудряються зекономити навіть на безкоштовному проїзді.

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Відео таких витівок виклали в Мережі.

"Коли немає грошей на безкоштовний проїзд", - підписали відео автори.

На кадрах видно, як двої хлопців почепилися на драбину тролейбуса і їдуть "зайцем".

Користувачі Мережі прокоментували побачене:

Коли забув вдома маску.

А що так можна було?

Так і кондукторів зараз немає.

Ще живий дух авантюризму.

Так по-криворізьки.

У Кривому Розі показали лайфхак, як зробити безкоштовний проїзд ще безкоштовнішим

Нагадаємо, що безкоштовний проїзд у Кривому Розі запровадили з 1 травня 2021 року. Такою можливістю можуть скористатися усі жителі міста, оформивши "картку криворіжця". Зараз з маршрутів комунального транспорту прибрали кондукторів, оскільки переважна більшість містян користується безоплатним проїздом. На маршрутах працюють контролери. Проїзд у громадському транспорті для тих, хто не має "картки криворіжця" становить 2.50 грн.

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