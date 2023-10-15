У Кривому Розі ексдепутат від “Опоблоку” вистрелив у собаку на очах у дітей: відео

Дворового собаку, який був улюбленцем місцевих дітей, було поранено в лапу.

У Кривому Розі на вулиці Незалежності України камери відеоспостереження зафіксували, як чоловік вистрелив у дворового собаку. У стрільцеві впізнали колишнього місцевого депутата від забороненої партії "Опозиційний блок".

Відповідні кадри опубліковано в неділю, 15 жовтня, в Telegram-каналі місцевого видання “Свої”.

Інцидент стався на очах дітей, які гуляли в дворі одного з житлових будинків. Тварину було поранено. Обурені батьки неповнолітніх написали заяву в поліцію на стрільця. На місце також викликали слідчо-оперативну групу.

У Кривому Розі ексдепутат від “Опоблоку” вистрелив у собаку на очах у дітей

Дворовий пес на кличку “Тунець” був улюбленцем тутешніх дітей. Після пострілу, очевидно, з травматичного пістолета, він утік. Кілька годин його розшукували, щоб надати допомогу. У собаки виявилася пошкоджена лапа.

Що говорить стрілець

У чоловікові, який стріляв у собаку, впізнали колишнього депутата від "Оппоблоку" Анатолія Кеуша.

Також читайте У Черкаській області чоловік влаштував стрілянину на заводі

Представниця ГО "Промінь життя" Анастасія стверджує, що після розголосу цього інциденту ексдепутат подзвонив до неї та пояснював, що постріл, нібито, був у повітря для самозахисту.

“Робіть висновки самі… Я, наприклад, бачу дорослого чоловіка, який розмахує зброєю на очах у наляканих дітей і поруч собаку, що спокійно відпочиває. Хто з них несе небезпеку?” - запитує громадська активістка.

Що відомо про ексдепутата

Анатолій Кеуш був депутатом Довгинцівської районної ради в Кривому Розі від партії "Опозиційний блок". У 2020 році він знову балотувався від "Опозиційної платформи – за життя", але не був обраний.

Раніше Кеуш очолював первинну організацію "Партії регіонів" у Довгинцівському районі.

Нагадаємо, раніше український військовий Артур Гаспарян, який воює на Донеччині, відреагував на повідомлення в Мережі про знущання над домашніми тваринами в місті Павлограді, що на Дніпропетровщині. Він приїхав до будинку, де мучили собаку й кішку, та викупив їх у власників.

Читайте також: