У Кривому Розі евакуюють жителів мікрорайону після ракетного удару по військових складах

Є загроза вибуху боєприпасів.
У Кривому Розі Дніпропетровської області 24 лютого оголосили термінову евакуацію жителів мікрорайону "Макулан" (Центрально-Міський район) після ракетного удару по складах танкової бригади.
Про це повідомили в пресслужбі Криворізької міськради.
"Там почалося тління боєприпасів, можливі їх вибухи та розліт", – йдеться у повідомленні.
Місто скеровує в мікрорайон "Макулан" додатковий транспорт для перевезення людей. З усіх маршрутів знято 24 автобуси, 10 дизель-генераторних тролейбусів, маршрутки.
"Точки збору для евакуації для жителів району, які не мають свого транспорту – АТБ на Миколаївському шосе, будинок офіцерів на "Макулані", житловий масив Карачуни – БК "Карачуни", в районі Гданцівки – БК "Гданцівський", – йдеться у повідомленні пресслужби.
За бажанням жителі можуть бути тимчасово розміщені в будь-яких міських школах, дитсадках, територіальних центрах та БК інших районів Кривого Рогу (від пл. Визволення і далі у північному напрямку міста). Вони готові до прийому.
Для недопущення мародерства вся територія, з якої евакуюють людей, буде посилено патрулюватися поліцією і Національною гвардією.
Зазначимо:
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
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- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
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