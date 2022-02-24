У Кривому Розі евакуюють жителів мікрорайону після ракетного удару по військових складах

У Кривому Розі евакуюють жителів мікрорайону після ракетного удару по військових складах

Є загроза вибуху боєприпасів.

У Кривому Розі Дніпропетровської області 24 лютого оголосили термінову евакуацію жителів мікрорайону "Макулан" (Центрально-Міський район) після ракетного удару по складах танкової бригади.

Про це повідомили в пресслужбі Криворізької міськради.

"Там почалося тління боєприпасів, можливі їх вибухи та розліт", – йдеться у повідомленні.

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Місто скеровує в мікрорайон "Макулан" додатковий транспорт для перевезення людей. З усіх маршрутів знято 24 автобуси, 10 дизель-генераторних тролейбусів, маршрутки.

"Точки збору для евакуації для жителів району, які не мають свого транспорту – АТБ на Миколаївському шосе, будинок офіцерів на "Макулані", житловий масив Карачуни – БК "Карачуни", в районі Гданцівки – БК "Гданцівський", – йдеться у повідомленні пресслужби.

За бажанням жителі можуть бути тимчасово розміщені в будь-яких міських школах, дитсадках, територіальних центрах та БК інших районів Кривого Рогу (від пл. Визволення і далі у північному напрямку міста). Вони готові до прийому.

Для недопущення мародерства вся територія, з якої евакуюють людей, буде посилено патрулюватися поліцією і Національною гвардією.