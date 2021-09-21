У Кривому Розі із вікна авто пожбурили пляшку і розбили дівчині голову

У Кривому Розі із вікна авто пожбурили пляшку і розбили дівчині голову

Постраждала написала заяву до поліції.

У Кривому Розі дівчина отримала пляшкою у голову, коли йшла вздовж дороги. Невідомі викинули її з авто, коли проїздили повз.

Про це повідомляє "Перший міський".

Інцидент стався у Кривому Розі на вулиці Кобилянського. Дівчина йшла узбіччям дороги, коли із автівки, що проїжджала повз, у неї полетіла скляна пляшка і поцілила в голову.

Автівка поспішила зникнути з місця події, запам'ятати номерні знаки криворожанка не встигла.

Постраждала викликала поліцію та написала заяву. Медики 2 міськлікарні обстежили дівчину, наразі у неї діагностували забійну рану виличної області.

Нагадаємо, що у Харкові невідомі викинули п'ять цуценят з вікна четвертого поверху. Від отриманих травм чотирилапі загинули на місці.

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