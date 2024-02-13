У Кривому Розі колаборантка вдавала переселенку і оформила соцвиплати – СБУ

СБУ затримала колаборантку, яка під виглядом переселенки ховалася у Кривому Розі та оформила соцвиплати. Жінка причетна до організації незаконного "референдуму" Росії, який відбувся у період окупації правобережної Херсонщини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, під час фейкового референдуму жінка входила до "виборчкому" РФ у захопленому на той час селищі Веселе Каховського району. У супроводі озброєних загарбників вона обходила приватні домоволодіння і закликала місцевих жителів "проголосувати за приєднання" регіону до РФ.

Однак після звільнення громади колаборантка під виглядом переселенки виїхала до Кривого Рогу, де намагалась переховуватись від правосуддя.

Крім того, фігурантка оформила документи на отримання соціальних виплат і житла.

За даними слідства, колаборанткою виявилась мешканка Новокаховської міської громади. На початку повномасштабного вторгнення РФ жінка підтримала російських загарбників і запропонувала їм свою допомогу у війні проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вона під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

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