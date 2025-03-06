У Кривому Розі лікарі борються за життя 20 поранених після ворожого удару

Триває рятувально-пошукова операція.
Станом на ніч проти 6 березня 2025 року триває аварійно-рятувальна операція у Кривому Розі після ворожого удару.
Про це повідомив очільник міста Олександр Вілкул.
Станом на зараз - двоє загиблих, 29 поранених, з них 20 важкі – лікарі борються за їхнє життя.
Раніше експерти оцінили ймовірність масштабного ракетного удару по Україні.
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