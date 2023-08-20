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У Кривому Розі мати кинулась рятувати сина і загинула: подробиці трагедії

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Кривому Розі мати кинулась рятувати сина і загинула: подробиці трагедії

На Дніпропетровщині загинула мати, яка рятувала свого сина / Фото: pixabay.com

Мати в одязі кинулась рятувати сина і загинула.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині у неділю, 20 серпня, загинула жінка, яка рятувала свого сина, який раптово почав тонути. 

Про це повідомляє місцеве видання "Свої. Кривий Ріг" та ДСНС в Дніпропетровській області

За даними місцевих журналістів, чоловік рибалив у місцевій водоймі та раптово почав тонути. Це побачила його мати і кинулась на порятунок. 

"Мати рушила на допомогу прямо в одязі. З переляку, син почав чіплятися за неї. Очевидці викликали рятувальників. Ті – витягли чоловіка та дістали тіло матері. Жінку намагалися відкачати надзвичайники, але, на жаль, вона померла", - пишуть ЗМІ. 

За даними ДСНС у Дніпропетровській області, трагедія сталась 20 серпня об 18:33 поблизу вулиці Старовокзальна Центрально-Міського району міста Кривий Ріг. На місце події оперативно прибули рятувальники, які витягнули з води 32-річного чоловіка і тіло жінки. 

Потерпіла загинула, чоловіка вдалось врятувати. 

Нагадаємо, у Кривому Розі померла 22-річна дівчина після пластичної операції, родичі звинувачують хірурга

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