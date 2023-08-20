У Кривому Розі мати кинулась рятувати сина і загинула: подробиці трагедії

Мати в одязі кинулась рятувати сина і загинула.

У Кривому Розі на Дніпропетровщині у неділю, 20 серпня, загинула жінка, яка рятувала свого сина, який раптово почав тонути.

Про це повідомляє місцеве видання "Свої. Кривий Ріг" та ДСНС в Дніпропетровській області.

За даними місцевих журналістів, чоловік рибалив у місцевій водоймі та раптово почав тонути. Це побачила його мати і кинулась на порятунок.

"Мати рушила на допомогу прямо в одязі. З переляку, син почав чіплятися за неї. Очевидці викликали рятувальників. Ті – витягли чоловіка та дістали тіло матері. Жінку намагалися відкачати надзвичайники, але, на жаль, вона померла", - пишуть ЗМІ.

За даними ДСНС у Дніпропетровській області, трагедія сталась 20 серпня об 18:33 поблизу вулиці Старовокзальна Центрально-Міського району міста Кривий Ріг. На місце події оперативно прибули рятувальники, які витягнули з води 32-річного чоловіка і тіло жінки.

Потерпіла загинула, чоловіка вдалось врятувати.

Нагадаємо, у Кривому Розі померла 22-річна дівчина після пластичної операції, родичі звинувачують хірурга.

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