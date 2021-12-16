У Кривому Розі медик через службову недбалість розтратив бюджетні 700 тисяч гривень, виділені на апарати ШВЛ

У Кривому Розі медик через службову недбалість розтратив бюджетні 700 тисяч гривень, виділені на апарати ШВЛ

Інцидент стався у Криворізькій міській лікарні №16.

У Кривому Розі Дніпропетровської області під суд відправили медика, якого підозрюють у розтраті бюджетних коштів. Його недбалість призвела до втрати 700 тисяч гривень, виділених на деталі апарату ШВЛ.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, інцидент стався у Криворізькій міській лікарні №16. Чиновник під час підписання офіційних документів не перевірив обсяг ремонтних робіт та вартість комплектуючих для апаратів ШВЛ. Внаслідок чого підрядник додатково отримав понад 700 тисяч гривень.

“Також триває судовий розгляд кримінального провадження відносно директора ТОВ, яке виконувало вказані роботи, за привласнення бюджетних коштів, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та службове підроблення”, — підкреслили в пресслужбі прокуратури області.

Продовжується досудове розслідування.

Нагадаємо, що у Вінницькій області чоловік вкусив і пограбував дитину.

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