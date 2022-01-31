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У Кривому Розі "мінер" заклав "бомбу" у будівлю СБУ: вимагає затримати місцевого мешканця

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У Кривому Розі "мінер" заклав "бомбу" у будівлю СБУ: вимагає затримати місцевого мешканця

DepositPhotos

На місця події одразу виїхали всі екстрені служби.

У Кривому Розі Дніпропетровської області невідомі знову замінували об'єкти міської інфраструктури. Під ударом: медичні установи, СБУ, туберкульозний санаторій.

Про це пише видання "Перший Криворізький".

Як з'ясувалося, невідомі повідомили про бомби у 22 об'єктах інфраструктури міста. Вони начебто вимагали “затримати особу, яка проживає у місті”. На місця події одразу виїхали всі екстрені служби. З приміщень евакуювали людей.

Попередньо, “бомби” злочинці заклали до медзакладів, підстанцій швидкої допомоги, будівлі Центрально-міської райради, Криворізького відділення СБУ, дитячо-туберкульозного санаторію.

Нагадаємо, що у Сумах поліція оперативно розшукала і затримала чоловіка, який погрожував підірвати поїзд.

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